شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت ليلى مراد فى شهرة صفاء سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان الجدل عندما طُلب منها فى أحد البرامج أن تتقدم بالزواج من إحدى الشخصيات الشهيرة، فوقع اختيارها على الوليد بن طلال، وتعرضت صفاء لموقف كوميدى أثناء تواجدها فى أحد عروض الأزياء فى دبى، عندما وقفت أمامها سيدة سعودية وسألتها عما إذا كانت تعرفها، وهو ما نفته صفاء لتفاجئها بأنها زوجة الوليد بن طلال، كنوع من أنواع الدعابة، بعد أن أخبرتها بأنه مجرد مقلب ولم تكن هذه السيدة كما قالت، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز معلومات عن الفنان صفاء سلطان.

ولدت صفاء سلطان فى مدينة عمان الأردنية، ولكن يعود أصلها إلى مدينة جنين الفلسطينية، وبدأت مجال التمثيل بمشاركتها فى دبلجة فيلم تسجيلى من الإنجليزية إلى العربية فى طفولتها، وكانت موهوبة فى تقليد الممثلين، واستكملت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا، حتى سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان، ولكنها لم تستكمل الدراسة وعادت إلى سوريا مرة أخرى.

فى ذات مرة كانت بصحبة أسرتها بأحد المطاعم، وأثناء تقليدها للممثلين لفتت نظر الفنان ياسر العظمة الذى أعجب بأدائها، ورشحها بالقيام بدور فى مسلسل "مرايا" عام 2003، ليكون وش الخير عليها حتى تنهال عليها العروض، وكان أبرز مشاركتها وقتها فى "زوج الست"، "حاجز الصمت"، "ويبقى"، "الحور العين"، "الأستاذ"، "المحروس"، "طاش ما طاش".

نالت صفاء سلطان شهرة واسعة وكبيرة بعد فرصة تجسيد شخصية ليلى مراد فى مسلسل بعنوان "أنا قلبى دليلى"، وهو مسلسل غنائى من قصة صالح مرسى وسيناريو وحوار مجدى صابر وإخراج محمد زهير، ورغم أن المسلسل أعطاها شهرة واسعة على مستوى الوطن العربى إلا أنه لم تسلم من الانتقادات على أداء الدور، وذلك ترجيحا من النقاد بأنها تشبه شادية وليست ليلى مراد.