شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من آدم: "إنجى خورى عاوزة تشوه سمعته ولم يعتدى عليها بالضرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت عارضة الأزياء اللبنانية إنجى خورى لعدد من الإصابات نتيجة الاعتداء الجسدي عليها من قبل المطرب اللبناني آدم- على حد قولها- ونشرت بعض الصور عبر الاستورى الشخصى لها بموقع انستجرام تشير بذلك وكشفت خلال المقطع الذى نشرته آثار الإصابات التى تعرضت لها نتيجة اعتداء المطرب آدم عليها.

وبدورنا تحدثنا مع مصدر مقرب من المطرب آدم وقال أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ومافعلته إنجى ماهو الا افتكاسة منها و تشويه سمعته وشهرتها على حسابه مضيفا أنه لم يعتدى عليها بالضرب ولم يختطفها بصحبة المطربة قمر كما تداولت بعض الأخبار .

من ناحية أخرى يستعد آدم لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمى حداد، والأغنية تحمل طابعا حزينا.

وطرح آدم أغنية جديدة تحمل اسم "ملك الأحزان" باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر، على يوتيوب.