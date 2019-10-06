صورة| نبيل الحلفاوي يسخر من تعادل الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
سخر الفنان نبيل الحلفاوي، من تعادل الزمالك مع فريق "أف سي مصر"، في المباراة التي انتهت قبل قليل.
وكتب الحلفاوي، المعروف بانتمائه للنادي الأهلي: "الدوري المصري، وبعدين بقا؟.. من أولها كده؟!.. والفرقتين؟! طب نستورد منافسين ولا إيه؟".
وانتهت مباراة الزمالك وأف سي مصر بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري، لينفرد الأهلي بالصدارة، ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط، وهو نفس رصيد بيراميدز والمقاولين، في المركزين الثاني والثالث.
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