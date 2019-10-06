شريف منير يحتفل بنصر أكتوبر بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان شريف منير، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ونشر "منير" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لأسماء عدد من شهداء الحرب، وعلق: "الحرب لا تفرق بين المسيحي والمسلم، هنا اختلطت الدماء، تحيا مصر".

ويحتفل الشعب المصري اليوم، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر المجيدة، التي انتصر فيها الجيش المصري على جيش العدو الإسرائيلي.