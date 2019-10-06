منظمو الجونة في ندوة "الخليج 365" يكشفون حقيقة تأجيل موعده في الدورة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن

حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدثت الفنانة بشرى، رئيس غرفة العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، وإنتشال التميمي، مدير المهرجان، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي للمهرجان، عن تأجيل موعد المهرجان في دوراته المقبلة، بسبب تعارضه مع موعد المهرجان الإسباني سان سيباستيان السينمائي، خلال ندوة منظمي المهرجان بموقع الخليج 365.

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وقالت بشرى إنها وإنتشال وأمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، يتحدثون في الأمر منذ عامين، لكن الموضوع مرتبط بمدينة الجونة وخريطة الجونة السياحة، مضيفة: "شايفة ممكن نأجل 3 أو 4 أيام، ومش هيكون تعارض وقتها مع سان سيباستيان، السنة اللي فاتت كان بينيلوبي كروز وخافيير بارديم مرحبين بأنهم يجيوا، لكن كان في تعارض لعرض فيلمهم في سان سيباستيان، وبالتالي هانقدر نستقطب نجوم أكتر".

من جانبه، قال منسي: "من بين أسباب صعوبة التأجيل وجود إجازة 6 أكتوبر، لو عملنا تأجيل ممكن يقفل على الجونة موسم سياحي، ويأثر عليهم".

أما إنتشال التميمي فقال إن الدورة الثانية كانت في 20 سبتمبر، والدورة الثالثة في 19 سبتمبر، مضيفا: "السنة الجاية هنبدأ 17 أو 24، إذ بدأ 24 هيكون أحسن، وماعتقدش انه هيتقاطع مع 6 أكتوبر، وسنناقش الفكرة مع أوراسكوم عن هذا الأمر".

وأضاف أنه من المفيد حصولهم على عدد أيام أكثر بعد انتهاء مهرجاني فينسينا وتورنتو، ما قد يسمح بوجود عدد أفلام أكثر، قد تصل إلى 4 أفلام حاسمة، وهو ما يزيد من أهمية المهرجان.