عبير صبري عن ذكرى نصر أكتوبر: "هي الحرب المنطقية في العصر الحديث"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وعلقت: "تكاد تكون حرب أكتوبر هي الحرب المنطقية في العصر الحديث، حرب الحق ضد الباطل، رحم الله الزعيم بطل الحرب والسلام أنور السادات، ورحم شهداء أكتوبر ضباط وجنود مصر، وتحيه احترام وتقدير لأبطال أكتوبر قاده وضباط وجنود 73".
ويحتفل الشعب المصري اليوم، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر المجيدة، التي انتصر فيها الجيش المصري على جيش العدو الإسرائيلي.
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