صورة| هيثم شاكر يحصل على درع "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان هيثم شاكر صورة للدرع الفضي، الذي حصل عليه من موقع يوتيوب، عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق شاكر: "حبكم ودعمكم الدائم هو الدافع على بذل المزيد من الجهد، شكرا الجمهور الغالي، وشكرا لكل من كان له دور في صناعة ألبوم معرفة قديمة، شكرا يوتيوب ماهي إلا البداية".

يذكر أن هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" في أغسطس الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية، تعاون فيها مع أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبدالله ومحمد رفاعي وعمرو مصطفى ورامي جمال ووليد سعد ومحمد يحيى، وأحمد إبراهيم وشريف مكاوي وتوما.