"بدأت في الإعلانات وتنتظر عرض فيلم مع طليقها".. معلومات عن ريم البارودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها الـ41، اليوم الأحد، ورغم أنها لا تسير بخطوات ثابتة، لكنها استطاعت أن تكون إحدى نجمات جيلها في عالم الفن، وتحقق شهرة كبيرة.

ونرصد لكم في هذه السطور بعض المعلومات والحكايات عن ريم البارودي.



- ولدت في 6 أكتوبر 1978.

- تخرجت في كلية السياحة والفنادق.

- بدأت العمل في الوسط الفني من خلال الإعلانات في سن مبكرة.

- انطلقت في عالم الفن في منتصف التسعينيات من خلال مسلسل سر الأرض، وفيلم امرأة هزت عرش مصر، ومسرحية "نشنت يا ناصح".

- غابت خلال الفترة من 2002 حتى 2006.

- لكن شهرتها الحقيقة وارتباط الجمهور بها كان من خلال مسلسل حدائق الشيطان عام 2006.

- واصلت بعدها تقديم عدة أدوار في الدراما المصرية منها: "أزهار، قلب امرأة، نقظة نظام، الباطنية، الرحايا".

- في 2010، قدمت أول بطولة مطلقة لها في السينما من خلال فيلم "الهاربتان"، لكنه لم يحقق أي نجاح، إذ لم يحقق إلا 76 ألف جنيه فقط.

- في عام 2011 قدمت مسلسل احنا الطلبة مع المطرب أحمد سعد.

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- واصلت تقديم الأعمال في الدراما والسينما والمسرح، إذ أن آخر أعلامها هو مسلسل "قيد عائلي" ومسرحية جوازة مرتاحة.

- تجمعها صلة قرابة بشمس البارودي، وأيضا غادة عادل.

- تعتبر قصة علاقتها بالفنان أحمد سعد هي الشيء الأبرز في حياتها، وشغلت مساحة كبيرة في الإعلام على حساب أعمالها الفنية.

- قالت في برنامج "قطعوا الرجالة" إنها لم تمر بقصة حب في حياتها غير مرة واحدة مع الفنان أحمد سعد، نافية أن يكون زواجهما سريا، ولكن كان زواجا رسميا وكانوا على وشك إقامة احتفالية كبرى، ولم تكتمل لظروف معينة، والزواج كان بعد طلاقه من زوجته، أم أولاده، بسنة.

- كشفت، في البرنامج ذاته، عن تعرضها للضرب أكثر من مرة من طليقها أحمد سعد.

- كانت أول من أعلن عن وجود علاقة بين طليقها أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، لكنهما نافيا الأمر، قبل أن يعلنا زواجهما، ثم تطلقا في مارس الماضي.

- بعد طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب، عاد الحديث عن علاقتها بأحمد سعد، خاصة بعد حلقتي سعد وسمية في شي الحارة، في رمضان الماضي، وردت ريم: "سعد يسبب الأذى لنفسه فبالتالي لن يصعب عليه إيذاء الآخرين، مش حلو إنك تقول عني ولو حتى اتجوزتني يوم.. عيب"، ونفت أن يكون الزواج 6 أيام فقط.

- كما كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام.. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هااااا.. مش مهم بس المهم كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه إني يا حرام اننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام.. اللي كانوا على علاقة ساعتها، اقسم بالله وحياة شهر كريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقولي اللي حصل في الكواليس، ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوما .. العمل عمل الله".

-، تنتظر ريم عرض فيلم خطيب مراتي، الذي يجمعها بطليقها الفنان أحمد سعد، من تأليف وإخراج أحمد عفيفي، في أول تجربة إخراجية له.