بالصور: 7 من أبرز نجوم الدراما السعودية معلمون في الأصل.. فمَن هم؟

سلّط تقرير الضوء على 7 من أبرز نجوم الدراما السعودية هم في الأصل معلمون قبل أن يصبحوا ممثلين بارزين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي صادف أمس (السبت) الخامس من أكتوبر الجاري.

وأشار التقرير وفقاً لـ “العربية”، إلى أن عدداً من هؤلاء النجوم عمل معلماً لفترة وتخرج على يده عدد من المسؤولين والمشاهير، وما زالوا يتواصلون مع طلابهم الذين تقلد بعضهم مناصب رفيعة في الدولة.

بشير الغنيم:

عمل معلماً للتربية الرياضية بإحدى المدارس في الرياض، ويشتهر بأدواره الكوميدية.

عبدالإله السناني:

هو عضو في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وله إسهامات ثقافية في الجامعة، وعين عام 2017 مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام.

علي إبراهيم:

كان يعمل مدرساً للتربية الفنية في مدرسة بالرياض، وكان من بين تلاميذه الإعلامي مساعد الخميس والفنان التشكيلي ناصر الموسى والفنان صالح الزير.

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عبدالرحمن الخطيب:

خريج معهد المعلمين وعمل في المدارس النموذجية بجدة، وكان من بين تلاميذه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ولاعب النصر السابق ماجد عبدالله.

محمد الطويان:

كان يعمل معلماً للتربية الفنية بالرياض، وهو كاتب أيضاً وفنان تشكيلي اكتشف العديد من المواهب الفنية، مثل ناصر القصبي وعبدالله السدحان والفنان السوري أيمن زيدان.

عبدالعزيز الحماد:

تخرج في معهد إعداد المعلمين الابتدائي بالرياض وعمل في مهنة التدريس عام 1962، ثم التحق بمعهد التربية الفنية عام 1963، ويعد أحد رواد الحركة الفنية السعودية، توفي عام 2010.

يوسف الجراح:

أحد منسوبي التعليم، ويعد من أبرز الممثلين الكوميديين، وله العديد من الأعمال الفنية.