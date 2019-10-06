صور.. رباب الشريف تتألق في مالمو للسينما العربية

تألقت المذيعة والإعلامية الكبيرة رباب الشريف بتغطية افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في دولة السويد والمقام من يوم الجمعة 4 أكتوبر حتي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر.
وحضر الافتتاح من مصر الفنان آسر ياسين والفنانة شيرين رضا، ويشارك في لجنة التحكيم الفنانة الكبيرة ليلى علوي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
وتم عرض فيلم "الضيف" بحضور مخرج الفيلم هاديالباجوري و بطلة الفيلم شيرين رضا وبحضور أيضًا سفير مصر بالسويد السفير علاء حجازي، و يتم أيضًا عرض الفيلم المصرى "في يوم وليلة" بختام المهرجان.
وفيلم "يوم وليلة" من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وبطولة كل من خالد النبوي، درة، أحمد الفيشاوي، خالدسرحان، حنان مطاوع، سامي مغاوري، محمد عادل، حمزة العيلي، شادي أسعد، أوتكا.
وتدور أحداث الفيلم من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب ،وذلك على مدار ٢٤ ساعة.
ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.
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