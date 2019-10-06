نشرت اعتماد خورشد الفنانة والمنتجة صورة من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة : "ادعوا لي بالشفاء، أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، يا رب اشفني". أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، يا رب اشفني". اعتماد خورشيد منتجة مصرية، هى أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز. صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز. وشاركت خورشيد في إنتاج عدد من الأفلام، كما أسست (معامل إعتماد خورشيد) للطبع والتحميض، وشاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناءوالطلبة).

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. اعتماد خورشد تطالب جمهورها بالدعاء لها من داخل العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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