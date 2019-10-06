فيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه "أبكي أغاني"

طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغانيه بعنوان "أبكي أغاني"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "أبكي أغاني" من كلمات عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد. بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد. Advertisements يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "مهم جدا"، وهي من ألحانه، وكلمات أحمد الصانع، وتوزيع حسام كامل، كما تخطى الكليب حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. أغنية بعنوان "مهم جدا"، وهي من ألحانه، وكلمات أحمد الصانع، وتوزيع حسام كامل، كما تخطى الكليب حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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