بإطلالة جديدة.. رحاب الجمل تخطف الأنظار

خطفت الفنانة رحاب الجمل الأنظار أثناء قضائها الإجازتها الصيفية، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رحاب بإطلالة جديدة، والتي نالت إعجاب الكثير من متابعيها. يذكر أن آخر عمل للفنانة رحاب الجمل هو فيلم "ليلة هنا و سرور"، والتي تدور أحداثه حول يبدأ الفيلم بـ سرور (محمد إمام) عندما يتعرف على هنا (ياسمين صبري)، فيحبها ويتزوجها، وفي ليلة الدخلة تأتي عصابات لهم لقتل سرور، وبعد الهرب من العصابات يفسر سرور لهنا أنه من المخابرات المصرية وأن تلك العصابات هي عصابات روسية وأشخاص من الموساد ويتربص به عدة عصابات تتبع للمعلم الضو، ليتم الكشف في نهاية الفيلم أنه نصاب محترف واسمه الحقيقي رضا، كان يعيش في إيطاليا وقام بسرقة تمثال أثري، وانتحل شخصية رجل أعمال يُدعى سرور أبو الدهب للهرب و هو من تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي. رحاب الجمل هو فيلم "ليلة هنا و سرور"، والتي تدور أحداثه حول يبدأ الفيلم بـ سرور (محمد إمام) عندما يتعرف على هنا (ياسمين صبري)، فيحبها ويتزوجها، وفي ليلة الدخلة تأتي عصابات لهم لقتل سرور، وبعد الهرب من العصابات يفسر سرور لهنا أنه من المخابرات المصرية وأن تلك العصابات هي عصابات روسية وأشخاص من الموساد ويتربص به عدة عصابات تتبع للمعلم الضو، ليتم الكشف في نهاية الفيلم أنه نصاب محترف واسمه الحقيقي رضا، كان يعيش في إيطاليا وقام بسرقة تمثال أثري، وانتحل شخصية رجل أعمال يُدعى سرور أبو الدهب للهرب و هو من تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي.

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