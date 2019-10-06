كتب-عبدالله الصاوى نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو لطفل صغير و هو يغنى و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علقت عليه قائلة: "ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال #بائع_الماء #اليمن A post shared by Assala (@assala_official) on Oct 6, 2019 at 11:13am PDT يذكر أن آخر ألبوم قدمته النجمة أصالة هو "في قربك" و حقق نجاحًا باهرًا ونسب مشاهدة عالية بموقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دعم أصالة للأطفال الموهوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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