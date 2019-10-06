حصول هيثم شاكر على درع اليوتيوب

نشر الفنان هيثم شاكر صورة لدرع "اليوتيوب" الذى حصل عليه، و ذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.
وعلق عليه قائلا: حبكم ودعمكم الدائم هو الدافع على بذل المزيد من الجهد شكرا الجمهور الغالي وشكرا لكل من كان له دور في صناعة البوم معرفة قديمة شكرا brandstamp شكرا black pill وشكرا يوتيوبماهي إلا البداية Thanks youtube.
ويذكر أن آخر ما قدمه النجم هو ألبوم معرفة قديمة الذى استغرق تحضيره خمس سنوات ويضم الألبوم 14 أغنية وتعاون مع كبار المؤلفين.
أيمن بهجت قمر أمير طعيمة بهاء الدين محمد نادر عبدالله محمد رفاعي محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي.
الألبوم من ألحان عمرو مصطفى وليد سعد محمد يحيى شادي حسن رامي جمال تامر علي وأحمد صلاح حسني.
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