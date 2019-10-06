شاهد.. أبرز الأعمال الفنية التي داعمت الجيش المصري حتى النصر في أكتوبر المجيد

شهد عام 1973 أهم إنجازات مصر، ألا وهو نصر أكتوبر العظيم، ورغم صعوبة الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد، إلا أن المصريين أثبتوا كفاءتهم للعالم أجمع، فضلاً عن عدم قبولهم للظلم مهما كانت قوة العدو.

واسترد المصريون أرضهم من مخالب العدو في ظهر يوم السبت الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، لكي يكتب أبطال الجيش المصري عن حدث جديد، يفتخر به جميع المصريين عبر العصور والأزمان.

وكانت الأعمال الفنية دافعاً في تحفيز الجيش، ودعمه من خلال أغاني ومسلسلات وحفلات، إذ كان نجوم الفن دائمًا ما يعبرون عن وطنيتهم، ويؤكدون للعالم كله أن مصر ستظل شامخة، لا يأتي عليها عدو أو خائن إلا وخرج مكبل اليدين، أو دفن بها.

وفي السطور التالية نستعرض لكم تاريخ الفن المصري وذكرياته مع حرب أكتوبر: -

فتم طرح أغنية تحمل أسم "رايحين في ايدنا سلاح"، والتي شارك بها مجمعة كبير من نجوم الفن، والتي كانت تحمل كل معاني النصر، وكانت الأغنية وتم اعتبارها أحد أهم الأناشيد الوطنية التي تعبر عن تلك الحرب، وهي من كلمات نبيلة قنديل، وألحان على إسماعيل.

وأغنية "الله أكبر بسم الله"، والتي تعد أولى الأغاني، التي تم طرحها عقب تحطيم خط برليف، وعبور القناة، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدي، وتم غنائها من قبل بعض أفراد العاملين داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما تعد

الأغنية الأرسع تسجيلًا على مدار التاريخ الفني لمصر.

وبعد نصر أكتوبر انتشر العديد من الأفلام التي تم عرضها لتسجل لحظات الكفاح المصرية، وتسجل النصر، لكي تكون دروس يتوالها الأجيل من جيل لآخر، ومن تلك الأفلام:-

فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، وهو من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة كل من محمود ياسين، نجوى إبراهيم، حسين فهمي، يوسف شعبان، عبد المنعم إبراهيم، سعيد صالح، صلاح السعدني، محيي إسماعيل، أحمد الجزيري، إحسان شريف، حياة قنديل.

وتدور قصة الفيلم حول من وقت حرف الاستنزاف، حتي أنتصار أكتوبر المجيد.

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وأيضًا تم عرض في الحين ذاته فيلم "أبناء الصمت"، وهو من تأليف مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي، وبطولة كل من محمود مرسي، ميرفت أمين، نور الشريف، مديحة كامل، حمدي أحمد، أحمد زكي، محمد صبحي، سيد زيان، السيد راضي، فريدة سيف النصر، فتحية شاهين، عفاف الباز، إلهامي فايد، صابر يوسف، غريب محي الدين، فايزة عبد الجواد، حلمي هلالي، محمد لطفي.

وتدور أحداثه حول استمرار بعض العمليات الفدائية تضد العدو، ويطلق على تلك المجموعة أسم الجنود الفدائيين حتي يوم العبور في 6 أكتور 1973 وتحطيم خط بارليف، ثم الانتصار ورفع العلم

المصري على سيناء.

وثم تم عمل فيلم يحمل أسم "الوفاء العظيم"، وهو من تأليف فيصل ندا، وإخراج حلمي رفلة، وبطولة كل من نجلاء فتحي، محمود ياسين، كمال الشناوي، سمير صبري، عبد المنعم إبراهيم، مريم فخر الدين، هالة الشورابي، عزة كمال، عفاف الباز، حسين عسر.

وتدور أحدث الفيلم حول حسين الذي يقتل سها والتي تفضل الزواج من رؤوف رغم حبه لها، يتبني رؤوف الطفلة اليتيمة ولاء ليربيها حتى تشغله عن أحزانه، تمر السنوات ويعجب بها عادل ابن صديق العائلة، بينما يربط الحب بينها وبين صفوت ابن حسين، إلا أن رؤوف يرفض زواجهما ويعقد قرانها على عادل، تنشب حرب أكتوبر 1973، ويشارك فيها عادل وصفوت وتربط بينهما الصداقة، يكتشف عادل حب صفوت لولاء، يعودان بعد النصر لينسحب عادل من حياة ولاء ويقنع روؤف بزواجها من صفوت.

وفيلم "بدور"، والتي تدور أحداثه حول عامل المجاري صابر الذي يتعرف على النشالة بدور التي تقرر التوبة، ثم يدعي لأهل الحارة أنها ابنة عمه ويقيم في منزل المعلمة نوسة، ويتوا معاها أحد أفراد العصابة يدعى ميمو، وعندما ترفض العمل مجددًا يشي بحقيقتها لأهل الحارة، ولكنهم لا يتخلوا عنها، ويتم أخيرًا قبول تظلم صابر ويرقى في عمله، ثم تنشب حرب أكتوبر ويتم النصر والعبور، يعود صابر من المعركة مصابًا ويحتفل أهل الحارة بزواجه من بدور.

والفيلم بطولة كل من نجلاء فتحي، محمود ياسين، مجدي وهبة، هدى سلطان، محمد رضا، توفيق الدقن، هالة فاخر، محمد شوقي، نعيمة الصغير، أبو الفتوح عمارة، أمل إبراهيم، أحمد زكي، علي مصطفى، أحمد فؤاد.

وفيلم "حتى آخر العمر"، وهو من تأليف يوسف السباعي، وإخراج أشرف فهمي، وبطولة كل من محمود عبد العزيز، عمر خورشيد، نجوى إبراهيم، عماد حمدي، حياة قنديل، سعيد صالح، عمر ناجي، فتحية شاهين.