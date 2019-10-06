شاهد...استعداد عاصى الحلاني لـ Thevoice

نشر الفنان عاصى الحلانى مقطع من كواليس the voice وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام. وعلق عليه قائلا: "رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم أثناء تصوير ⁦‪ MBCTheVoiceKids‬⁩ الحمدلله أنا بخير الحمدلله ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع أحلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا...". الحمدلله ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع أحلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا...". ويذكر أن عاصى الحلانى من حكام برامج المسابقات الشهير The voice

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