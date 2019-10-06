ديوكوفيتش يكمل عقد الأربعة الكبار المتوجين بلقب "اليابان المفتوحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكمل الصربي نوفاك ديوكوفيتش عقد الأربعة الكبار المتوجين بلقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس، بعد تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا اللقب بفوزه على الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة "طوكيو" الأحد.

واحتاج ديوكوفيتش إلى 69 دقيقة فقط للتفوق على اللاعب الأسترالي وحصد اللقب الأول لليابان المفتوحة في مشاركته الأولى، وأيضا نجح في حصد اللقب العاشر بلقب بطولة يشارك فيها لأول مرة.

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وانضم ديوكوفيتش للثلاثي الكبار السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال والبريطاني أندي موراي في قائمة المتوجين بالبطولة، حيث حصدها فيدرر عام 2006 ونادال في 2010 وموراي عام 2011.

ورفع النجم الصربي الألقاب في مسيرته الحافلة إلى 76 لقبا بعد حصده لقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس.

ويستعرض الفيديوجراف التالي دخول ديوكوفيتش قائمة الأربعة الكبار المتوجين بلقب بطولة اليابان المفتوحة.