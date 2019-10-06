شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون نالوا شهرتهم من أغنية واحدة .. أبرزهم على حميدة وحسام حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد عمل واحد قد يرفع صاحبه ويجعل البعض يتذكره حتى لو اختفى وبمناسبة ذلك هناك عدد من الأغانى الذى قدموها نجوم الفن من جيل الثمانينات وحتى الآن جعلت مطربيها فى تلمع فى عالم الغناء منهم من اختفوا بعدها ومنهم موجودين حتى الآن ونذكر عدد من هذه الأغانى فى التقرير التالى :

أغنية "لولاكى"

بمجرد ظهورها عام 1988 أحدثت ضجة كبيرة فى الساحة الغنائية ولاقت نجاح كبير حيث تم بيع اكثر من 80 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي وإعتبرت هذه الكمية الهائلة من البيع رقم قياسي لم يسبق له مثيل وكانت بمثابة وش السعد عليه وبعدها اختفى عكس ماتوقع البعض انتشاره على الساحة من جديد.

أغنية "كل البنات بتحبك"

ظلت هذه الأغنية فى أذهان الجميع حتى الآن وكانت نقطة تحول فى مشوار المطرب حسام حسنى وبداية انتشاره وبعدها عمل كملحن لعدد من المطربين منهم عمرو دياب وهانى شاكر ومصطفى كامل وغيرهم واتجه إلى التمثيل وشارك فى فيلم "ايس كريم فى جليم" وعدد من المسرحيات .

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أغنية "اه لو لعبت يازهر"

قدمها المطرب أحمد شيبة فى فيلم " أوشن 14 " وكانت حديث الاعلام والسوشيال ميديا وقتها وحققت مشاهدات عالية وبعدها انتشر شيبة فى عدد من اغانى الأفلام والمسلسلات والحفلات الخاصة واصبح المطرب الشعبى الأكثر شعبية على الساحة الغنائية

أغنية "يامنعنع"

كانت نقطة تحول فى مشوار المطرب مصطفى حجاج وبمجرد طرحها منذ حوالى 5 سنوات كانت حديث الوسط الغنائى نظرا لظهور مطرب جديد يمتلك صوت قوى اكتشفه المنتج هانى محروس وبعدها بدأ حجاج الانتشار فى الأفراح وحفلات الساحل الشمالى وغيرها .

"اضحك بقى"

أغنية "اضحك بقى" قدمتها المطربة حنان فى بداية التسعينات وصورتها على طريقة الفيديو كليب بطريقة خفيفة الظل وظهر فى الكليب عدد من نجوم الفن منهم الراحل علاء ولى الدين وغيره وحتى الان يتذكرها الجمهور.