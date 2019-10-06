أزمة صحية تُدخل ديبيكا كاكار المستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365
نُقلت الفنانة الهندية ديبيكا كاكار إلى المستشفى، بسبب ارتفاع في درجة حرارتها.
زوج النجمة كاكار، شارك صورة لها من المستشفى وتمنى لها الشفاء العاجل، كتب: “نصلي من أجل شفائها السريع”.
كان التشخيص الأولي يشتبه في أن الممثلة مصابة بحمى الضنك، إلا أن مصدر أكد أن ديبيكا لا تعاني من حمى الضنك، لكنها كانت أصيبت بحمى فيروسية شديدة للغاية.
تم تشخيص الممثلة بارتفاع في درجة الحرارة وشارك زوجها صورة له وهو يفحص درجة حرارتها. كانت تقوم بالتصوير بشكل مستمر على فيلمها الذي تلعب فيه دور ممثلة تليفزيونية شهيرة، ويبدو أنه اثر سلبًا على صحتها.
العديد من المشاهير، علّقوا على المنشور وتمنوا الشفاء العاجل لديبيكا كاكار، وكتبت الممثلة ديبيكا سينج، “أتمنى لك العافية قريبًا، أتمنى لك الشفاء العاجل. صلواتي وأطيب تمنياتي لك”، بينما، كتب فيكاس كلانتري، “أتمنى لك وقتًا ممتعًا، الكثير من الحب وبارك الله فيكم”.
تزوجت ديبيكا كاكار من شعيب إبراهيم في فبراير من العام الماضي، حيث التقى الثنائي في أثناء تصوير” ساسورال سيمار كا” وكانوا في علاقة لأكثر من أربع سنوات قبل الزواج.
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