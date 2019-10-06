محمد عساف يزور مقر هذه الشركة العالمية في أميركا – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، لإحياء سلسلة حفلات خيرية من تنظيم منظمة الإغاثة الإسلامية، تعود جميع أرباحها لصالح مشاريع خيرية في فلسطين، زار النجم الفلسطيني محمد عساف مقر شركة “فيسبوك” و”إنستجرام” في مقاطعة “سانتا كلارا” في ولاية كاليفورنيا.

وشارك محمد عساف الجمهور بصور من الزيارة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب بتعليقه عليها: “تحياتي و أشواقي لكم أحبتي يوم أمس خلال زيارتي لمقر فيسبوك و انستغرام في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية”.

وأحيا محمد عساف حتى الآن أول حفلتين خلال الجولة، في سانتا كلارا في 4 أكتوبر ودالاس في 5 أكتوبر، ومن المقرر أن يلتفي الجاليات العربية في أنهايم في 6 أكتوبر، رالي في 11 أكتوبر، أورلاندو في 12 أكتوبر، ايست روثرفورد في 13 أكتوبر، فيلادلفيا في 18 أكتوبر، تايسون في 19 أكتوبر ونيو أورلينز في 20 أكتوبر.