حسين الجسمي: “أبكي أغاني”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم “أبكي أغاني”، عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”. الأغنية من أشعار عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد ومكس وماستر م.جاسم محمد. وحققت أغنية “أبكي أغاني” انتشارًا واسعًا فور إطلاقها، حيث تناقلها جمهور الجسمي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. كلمات الأغنية: يطول بْعادهم .. وابكي أغاني.. واْنكْتِب أبيات بها من كل قِصة حُب جرح يضيع في جْروحي أنا صبري يعلّم كل جرْح يضمّد الآهات وانا من هام حزْنَ الكون في الخافي من وْضوحي جفاهم لي .. غدى عاده .. ولا قِد غيّروا عادات ولو حلمَ الوصِل يصْدِق فكيف تْصدّقه روحي كفاني ما .. مِضى من وقت.. أموِّت فيه كلْ ما فات وكفاني ما .. جرى من دمْع .. ما يتحمّله بوحي أنا فَرقي عن العشاق نوحي صاخبٍ بسكات شقيت بعزةٍ تِفرض يكون بْداخلي نوحي Advertisements عذولي حِجّته أقوى ولا تحتاج أي اثبات ولكن وش يفيدَ العذْل دام القلب ما يُوحي أنا ياما .. هَناهم كان .. عندي غاية الغايات وكان ادنى رضى منهم هو اعلى سقف لطْموحي خَذوا صفوي .. لتكديري .. خَذوا فرحي بقى الضيقات خَذوا سهوي لتفكيري خَذوا جِدّي بقى مْزوحي بَنيت صْروح ف اوهامي وأوهامي تصيب اوقات ولكن ضاعت اوهامي سُدى وانهدّت صْروحي ودام بْعادهم وَابكى الأغاني وسالت الأبيات وخذت من كل قصة حُب جرح يضيع في جْروحي لمشاهدة فيديو أغنية “أبكي أغاني”:

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