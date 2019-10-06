هل يزور شاتاي أولسوي الكويت في هذه المناسبة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت صحيفة “خبر” التركية، أن إحدى شركات التنظيم، تجري مفاوضات مع النجم التركي الشهير شاتاي أولسوي لزيارة دولة الكويت.
وأشارت الصحفية إلى أن هذه الشركة، هي نفسها التي نظّمت زيارة النجم التركي بوراك أوزجيفيت إلى الكويت للإجتماع بـ 40 سيدة وإلتقاط الصور معهنّ.
وبحسب الصحفية، تفاوض الشركة شاتاي على زيارة الكويت يوم 14 شباط/فبراير من عام 2020 تزامناً مع “عيد الحب”، لكنّ أولسوي لم يعطِ حتى الآن موافقته.
ومن ناحية أخرى، كان إنفصل أولسوي عن حبيبته الفنانة دويجو ساريشن، وذلك بعد شهرين على إنتقالها للعيش معه في منزل مشترك. وقد صدم الحبيبان الكثيرين بإنفصالهما للمرة السابعة، فسبق ووقعت الخلافات بينهما لأكثر من مرة.
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