توقيف عرضين لفيلم الـJoker بسبب مشاهد العنف والخوف

متابعة بتجــــــــــــرد: ألغت الشرطة الأمريكية عرضين لفيلم ​Joker​ في منطقة شاطئ هانتينغتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة العنف والشغب يوم الخميس الماضي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الكثير من التغريدات التي كتبها المتابعون عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي أعربوا من خلالها عن المشاهد المرعبة والمخيفة التي يتضمنها الفيلم ومنها “من المرعب جدًا أن تكون هناك مع كل هذا الذي يحدث، حيث يلمع الفيلم في أعمال عنف بالبنادق وقضايا الصحة العقلية والمرضية”.

يشار إلى أن هذا الجزء الثاني من الفيلم هو من بطولة الممثلون خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.