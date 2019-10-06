أحلام تُبهر الجمهور بإطلالتها في “ذا فويس” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تشارك النجمة الإماراتية أحلام في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” للسنة الثانية على التوالي عبر شاشة “ام بي سي”.

وتألقت أحلام في صور خاصة بالبرنامج بإطلالة أبهرت بها الجمهور وتحوّلت إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شاركت متابعيها بصور ولقطات حصرية من الكواليس فسرقت الأنظار بأناقتها المعهودة وبدت بغاية الجمال.

برنامج “ذا فويس” في موسم الجديد يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.