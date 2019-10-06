هل تعود كارول سماحة إلى إطلالتها المعتادة؟ – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن اعتمدت على الشعر القصير في الفترة الأخيرة، سألت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها عبر موقع “إنستجرام” إن كانوا يفضلون أن تعود إلى تسريحة الشعر الطويل.

ونشرت كارول سماحة صورة من فترة تصوير فيلمها الجديد “بالصدفة” حين كان شعرها طويل، وكتبت عبر خاصية “الستوري”: “هل اشتقتم لشعري الطويل؟”.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلمه “بالصدفة” بعد طرحه بالسينمات في لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية “بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت منذ فترة أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.