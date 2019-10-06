متابعة بتجــــــــــــرد: طمأن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني محبيه عن حالته الصحية بعد أن تعرض لحادث ووقع من فوق حصانه أثناء ممارسته رياضة الفروسية، ما أدى الى تعرضه لجروح وآلام جسدية.
وأثار عاصي قلق جمهوره الذي خاف عليه وعلى مشاركته في برنامج “ذا فويس كيدز” كعضو في لجنة التحكيم، فأطلّ عليهم بفيديو من الكواليس وعلق عليه كاتبًا: “رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم اثناء تصوير The Voice Kids الحمدلله انا بخير ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع احلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا”.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني سيحيي أكثر من حفلة غنائية في الفترة المقبلة، منها حفلة بمهرجان الموسيقى العربية التى تقام فعالياته داخل دار الأوبرا المصرية، وحفلة غنائية في موسم رأس السنة بأحد الفنادق المطلة على النيل، كما ويحيي حفل مهرجان “عز ومجد بيروت” لسباق الخيل في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يطلّ من الكواليس ويُطمئن محبيه بهذا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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