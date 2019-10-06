نجومٌ تمكّنوا من إنهاء معاناتهم مع زيادة الوزن بهذه الطرق (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاش الكثير من المشاهير والفنانين معاناةً حقيقيةً مع السمنة أو زيادة الوزن، ما دفعهم إلى خوض تحديات بهدف الوصول إلى وزن مثالي وكلٌ على طريقته.

والأوزان الزائدة تسبّبت أيضًا في مرض بعض الفنانين الذين لجأوا للعديد من الحيل لإيجاد الحلول، فبعضهم اتبع حمية غذائية معينة والبعض مارس الرياضة واتبع نظامًا غذائيًا وآخرون ذهبوا لإجراء عمليات لإنقاص الوزن.

"فوشيا" ترصد في الفيديوغراف التالي أبرز نجوم ونجمات الفن الذين عانوا من زيادة الوزن فلجأوا لهذه الحلول وكان آخرهم الفنان خالد سليم.