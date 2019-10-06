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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت المُمثلّة العالمية أنجيلينا جولي البالغة من العمر 43 عامًا في مُقابلةٍ حصرية مع المجلّة الفرنسية Madame مؤخرًا، تطرّقت من خلالها للحديث عن فترة انفصالها من المُمثّل العالمي براد بيت عام 2016.
وجاءت تصريحات جولي صادمةً بعض الشّيء؛ إذ كشفت عن جانبٍ ضعيفٍ لديها لم نعهده من قَبل خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا العديدة التي رفعتها ضد براد حول أطفالهما ونفقتهم.
فقد صرّحت أنجيلينا بأنّها لم تعُد تعرف نفسها في نهاية علاقتها مع براد وبداية انفصالها عنه وبأنها أحسّت بالضّياع بعض الشيء.
فقالت أنجيلينا: "لا أعلم ماذا يحمل لي القدر لكنني مُقتنعةٌ بأنني أمرّ في مرحلةٍ انتقالية كالعودة إلى جذوري والعودة إلى نفسي لأنني أضعت نفسي بعض الشيء".
واستطردت قائلةً: "كانت لحظةً مُعقّدة ولم أستطع التّعرّف على نفسي عندما أصبحتُ أصغر وتقريبًا لا شيءَ يُميّزني حتّى لو لم أكن أظهر ذلك"، وأضافت بأنها كانت تشعُرُ بحُزنٍ عميقٍ وحقيقي؛ فزواجها كانَ قد انتهى بالإضافة إلى صِراعها مع بعض المشاكل الصّحية لكنها قالت إن هذه هي الطبيعة الإنسانية في النهاية.
وفي خِتام حديثها، قالت جولي: "علاوةً على ذلك كُنتُ أعاني من بعض المشاكل الصّحية؛ فجميع هذه الأشياء تستقر في نفسك لتُذكّرك كم أنتَ محظوظ لأنك حيٌّ تُرزق".
كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلينا جولي تبُوح بمواجع انفصالها عن براد بيت: لم أستطع التعرف على نفسي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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