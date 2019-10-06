مايلي سايروس وحبيبتها كيتلين كارتر.. الكشفُ عن سبب انفصالهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ صحيفةُ "ديلي ميل" البريطانية عن السبب وراء انفصال النجمة العالمية، مايلي سايرس عن حبيبتها السابقة كيتلين كارتر.

وقالت الصحيفة إن العلاقة بينهما التي استمرّت لمدة شهرين كانت تسير بسرعة كبيرة وأن مايلي البالغة من العمر 26 عامًا لم تكن على استعداد للالتزام بعلاقة مع كارتر، 32 عامًا والتي دخلت في علاقة معها عقب أسابيع فقط من إعلان طلاقها عن زوجها الممثل ليام هيمسورث.

وحول انهيار علاقتها مع كيتلين، قال مصدر: "لم يكن هناك أي خداع أو مشاجرات تسبّبت في قرار مايلي بقطع الأمور بعد قصة حب رومانسية مدتها شهران".

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وأضاف المصدر أن الثنائي كانا متفهمينِ وناقشا حتى احتمال الزواج، مشيرًا إلى أن علاقة مايلي وكيتلين كانت جيدة.

وفقًا لتقرير مجلة "بيبول" انتهت العلاقة الرومانسية بين مايلي وكاتلين، لكن علاقة الصداقة لم تنتهِ بعد وستظلان صديقتين.

وعلى الرغم من الادعاءات الأخيرة، فقد شرعت سايرس بالفعل في قصة حب مع زميلها المغني كودي سيمبسون، 22 عامًا، صديق جيجي حديد السابق، حيث تم تصويرهما وهما يُقبّلان بعضهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.