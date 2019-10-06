سمية الخشاب تنفي شائعة عودتها لأحمد سعد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة سمية الخشاب الشائعات التي سرت عن عودتها لطليقها الفنان أحمد سعد. واعتبرت في تصريحها لموقع "اليوم السابع" أن الأمر ليس إلا مجرّد شائعة سخيفة،

وشرحت أنه ربما تاه البعض بسبب ظهورها الأخير فى أحد البرامج التلفزيونية حيث أشارت إلى أن علاقتها بطليقة على ما يرام كويسة وأنه يتصل بها أحيانا ليسألها عن بعض الأمور، وهذا لا يعنى أبدا أننا عدنا إلى بعضنا بحياةٍ زوجية.



من جهةٍ أخرى، لفتت "الخشاب" إلى أغنيتها الجديدة بعنوان "عربية أنا" من ألحانها وكلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعر. علماً أن الأغنية من فكرتها وتأتي في سياق دعمها لقضايا المرأة بعد أغنيتها "بتستقوي". وتقول كلماتها "عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال"