شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس كليب "البطريق" لفريق "إم تى إم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر ”الخليج 365” كواليس كليب "البطريق" لفريق "إم تى إم" المكون من تاكى ومايكى داخل استديو المغربى بالهرم من إخراج كامل المحلاوى وجون الصواف، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويعد من ضمن أغانى ألبومهم الجديد الذى يشمل حوالى 8 أغانٍ جميعها من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق، وهناك أربع أغان من توزيع ممدوح سعد، وتم تسجيله مع مهندس الصوت جورج يعقوب.

وقال تاكى إنه يقدم الكليب بفكرة مختلفة ودمها خفيف كما هو معتاد فى كل أعمالهم، بينما قال مايكل إن فكرة الكليب مستوحاة من شخصيات موجودة داخل الشارع المصرى، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائى" مع فرقة مسار إجبارى، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.

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