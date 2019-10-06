شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل على مدار يومين بعيد ميلادها الـ 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دار الأوبرا المصرية يومي الخميس والجمعة المقبل بمرور احدى وثلاثين عاما على افتتاحها في احتفالية فنية، على المسرح الكبير في الساعة الثامنة مساءً، تحت إشراف عام الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وإخراج جيهان مرسي.

ومن المقرر أن يقدم الحفل فرقة الأوركسترا بقيادة مصطفى حلمي، وأداء كلا من مي فاروق، وأحمد عفت، وإيمان عبد الغني، سوف يقوم بالغناء عدد من أغانى قديمة وجديدة.

وينظم دار الأوبرا المصرية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان "كلثوميات"، تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، وضمن خطتها لإحياء للتراث الموسيقى العربى ونشره للأجيال الجديدة والشباب، باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.