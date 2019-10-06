شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر القصبى وعبدالإله السناني والشمراني فى عمل مسرحى واحد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حاليا كل من الفنان ناصر القصبى وعبدالإله السناني وراشد الشمراني عدد من البروفات من أجل الاستقرار على الوقوف على خشبة المسرح فى موسم الرياض المقبل من خلال مسرحية تحمل الطابع الكوميدى والمقررعرضها على مسرح جامعة الأميرة نورة في العاصمة الرياض يوم 20 الشهر الحالى وتستمر لمدة شهر، وتشارك في المسرحية عدد من الوجوه النسائية، أبرزهم ريماس منصور وزارا البلوشي، كما يشارك في البطولة الفنانان حبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي، وهي من تأليف خلف الحربي، وإخراج الكويتي محمد الحملي ومن المتوقع أن تشهد المسرحية إقبالا كبيرا من جمهورهم بسبب الكيميا التى تجمع بين الثلاثى على خشبة المسرح .



ناصر القصبى وعبدالإله السناني وراشد الشمراني

وللرجوع إلى مسيرة الثلاثى فى المسرح كانت في العام 1984 عندما قدم ناصر القصبي وعبدالإله السناني وراشد الشمراني مسرحية بعنوان "التائه"، وفي العام 1987 بزغ نجم الثلاثي في المسرحية الشهيرة "تحت الكراسي" مع الفنان الراحل محمد العلي كما أنه في عام 1987 قدمت المجموعة مسرحية "عويس التاسع عشر"، وهي من تأليف راشد الشمراني، وشاركت في مهرجان دمشق المسرحي.

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كما التقى الثلاثي في عدد من المسرحيات، مثل "ولد الديرة" و"للسعوديين فقط" و"ابن رزيق ليمتد"، وسبق للفنان راشد الشمراني أن نجح في التأليف المسرحي وقدم مسرحية "السنبوك" التي تصدى لإخراجها السناني وفازت بجوائز على المستوى الخليجي والعربي، كما قدم السناني عملا مسرحيا بعنوان "واقدساه" مع عدد من النجوم العرب أبرزهم محمود ومنى واصف.



ناصر القصبى وعبدالإله السنانى

يذكر أنه سبق للفنانين القصبي والسناني والشمراني أن قدموا مسرحاً أثناء دراستهم الجامعية، وتألقوا في روائع المسرح العالمي والعربي مثل الملك لير وهاملت لشكسبير ومسرح سعدالله ونوس وتوفيق الحكيم وغيرها.