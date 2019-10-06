فيلم Hustlers لجنيفر لوبيز يكسر حاجز الـ105 مليون دولار إيرادات حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز تحقق إنجاز جديد بحياتها المهنية لكن هذه المرة في مجال التمثيل ، حيث حقق فيلمها الجديد " Hustlers " إيرادات تخطت الـ 105 مليون دولار حول العالم ، و ذلك بعد ثلاث أسابيع من عرضه رسميا بدور السينما .
وكان قد عرض فيلم " Hustlers " شهر سبتمبر الماضي ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .
فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم كاردي بي و جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين ، وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن أحد نوادي التعري.
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