شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بالفيلم المغربى "طفح الكيل" للمخرج محسن بصرى بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد عرض الفيلم المغربى "طفح الكيل" للمخرج المغربى محسن بصرى، وتدور أحداثه حول "إدريس" الذى يرحل برفقة زوجته إلى الدار البيضاء لحاجة ابنهما لعناية طبية فى المستشفى لعدم قدرته على تحمل صداع حاد يلازمه منذ أسابيع، وشهد العرض إشادات الحضور ممن وجدوا أن العمل يحمل الكثير من الاحترافية والمعانى فى تناول قضايا قد تكون متشابهة مع أغلب القضايا المجودة بالوطن العربى، وليس فى المغرب فقط.

الفيلم فاز بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات فى الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. وشهد الفيلم إقامة مناقشة فور عرضه مع مخرج الفيلم، بمصاحبة الناقد محمد عاطف ومنتجة الفيلم لمياء الشريبى.

يذكر أن المهرجان عرض فيلم "فى عينيا" فى ليلة الافتتاح من إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق، وبطولة نضال السعدى وإدريس خروبى وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسى يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.