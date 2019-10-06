بالفيديو.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد علاء الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الشيف علاء الشربيني، بعيد ميلاده بحضور عدد من نجوم الفن، ومن بينهم الفنان مصطفى خاطر، ومحمد أنور.

ونشر "خاطر" الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيه محمد إمام، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، أحمد رزق، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد، وغيرهم.

وعلق "خاطر" على الفيديو قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا علاء، كان يوم تحفة ودايما مجمعنا، ملحوظة أنا مبحبش الفقرة التانية من أغنية عيد الميلاد اللي هيا يلا حالا بالا بالا فكنت بقولهم مش عاوز أقولها وخلوني أقولها بالعافية بس يلا كلو يهون علشان خاطر لولو".

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى خاطر تألق في رمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ".