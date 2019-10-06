روجينا تحتفل بانتصارات أكتوبر: "الجيش المصري الذي أذهل العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة روجينا بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

ونشرت روجينا صورة لأبطال حرب أكتوبر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنه يوم السادس من أكتوبر١٩٧٣ يوم النصر، يوم العزة والكرامة، اليوم الذى أثبت فيه الجيش المصري قوة إيمانه وحبه لهذه الأرض، الجيش المصري الذى أذهل العالم، عقيدته النصر او الشهادة، جيش الصائمين، انه بهذا النصر غير بوصلة التاريخ".

يذكر أن الفنانة روجينا ظهرت كضيف شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع الفنانة دنيا سمير غانم.