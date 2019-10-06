محمد فراج: "يا رب كل سنة نشوف ممر جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته بمشاركته في فيلم " الممر"، ونشر صورة مجمعة في إطار واحد من كواليس الفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق: "صحيح ٤٦ سنه فاتوا على حرب أكتوبر، لكن لما ابتديت تصوير الممر حسيت إن العمر رجع بيا الـ ٤٦ سنة دول".

وتابع: "حسيت أنا و كل كاست الفيلم اللى قدام الكاميرا و اللى وراها إننا جنود مصريين بنحارب على الجبهة، صحيح أنا ماكنتش عايش أيام الحرب الحقيقية لكن ربنا إداني فرصة إني أعيش جزء صغير قوى منها في الفيلم".

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وأضاف: "الفيلم كان شرف كبير ليا إني أساهم ولو بجزء صغير في توثيق العمل البطولي ده، و تسجيله في تاريخ السينما المصرية".

واختتم تعليقه قائلا: "يارب كل سنة نشوف ممر جديد، يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي حكايات ماشوفناهاش ولا سمعناها عن أبطال مصريين، اللي استشهد منهم واللي عايش لحد دلوقتى، حكايات لازم تتحكي و توصل للناس وخصوصا للأجيال اللى جاية، عشان إحنا عندنا حكايات كتير".

ويٌشارك في بطولة الفيلم النجوم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.