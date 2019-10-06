علي عبدالخالق لمصراوي: السينما المصرية لم تنصف حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعد المخرج علي عبدالخالق، من أهم المخرجين الذين أرخوا للأفلام التي تناولت الصراع العربي الإسرائيلي، فقد قدم عددا كبيرا من الأعمال منها "أغنية على الممر"، "إعدام ميت"، "بئر الخيانة"، "يوم الكرامة"، وغيرها.

وأكد المخرج الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أنه فخور بما قدم من أعمال، خاصة أنه يرى أن هذه الأعمال تؤرخ للأجيال القادمة ما قدمه الجيش المصري من تضحيات.

وتابع: "السينما المصرية للأسف لم تنصف حرب أكتوبر، فالأعمال التي عرضت زهيدة بالمقارنة بالتضحيات والبطولات التي قدمها الجندي المصري، فنحتاج للعديد والعديد من الأعمال التي تحكي للأجيال القادمة بطولات حدثت على أرض سيناء".

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وأضاف: "بعد انتصار أكتوبر، تبارى الكتاب على تقديم سيناريوهات عن النصر، وظهرت لدينا أفلام مثل أبناء الصمت، والرصاصة لا تزال في جيبي، وغيرها، إلا أن الأعمال توقفت، ولا أعلم ما سر التوقف، فالتكلفة العالية ليست مبررا للتوقف عن إنتاج هذه الأعمال".

واشار إلى أن "الحماس" هو وراء ظهور فيلمه الشهير "أغنية على الممر" للنور، فحينما تقدم بسيناريو الفيلم لمؤسسة السينما عام 1971، لم يوافق المسؤولين وقتها، إلا أن الإصرار كان هو كلمة السر التي بسببها عُرض الفيلم.

وأوضح أن تكلفة الفيلم وقتها كانت 19 ألف جنيه، والشئون المعنوية ساندت بالمعدات والأدوات، ليصبح الفيلم واحدا من أهم الأفلام الحربية.

وأعرب عن حزنه بسبب عدم عرض الفيلم على أي من القنوات، فهذا الفيلم تحديدا من أقرب الأعمال لقلبه.