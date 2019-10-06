صور| بالورود دنيا بطمة تحتفل بخمسة مليون متابع على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بتخطي حسابها بموقع " إنستجرام" خمسة مليون متابع.

وعلقت بطمة على الصور:" شكرًا على الخمسة مليون متابع حقيقي على الانستجرام، أحبكم شكرا لكم على الاهتمام وأنتم إضافة جميلة لحياتي ".

يذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، طرحت أغسطس الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أغنيتها "زمن بلقيس".