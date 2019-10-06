محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بتخطي حسابها بموقع " إنستجرام" خمسة مليون متابع.
وعلقت بطمة على الصور:" شكرًا على الخمسة مليون متابع حقيقي على الانستجرام، أحبكم شكرا لكم على الاهتمام وأنتم إضافة جميلة لحياتي ".
يذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، طرحت أغسطس الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أغنيتها "زمن بلقيس".
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بالورود دنيا بطمة تحتفل بخمسة مليون متابع على "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.