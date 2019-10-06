عمرو دياب يهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر المجيدة.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان عمرو دياب، الشعب المصري، بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الموافق 6 أكتوبر. ونشر دياب صورة تحمل علم مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق:" كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة". يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا، الجمعة الماضية، حفلاً غنائيًا بمدينة العقبة الساحلية بالأردن وسط حضور جماهيري كبير.

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