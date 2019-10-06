منة فضالي تهنئ ريم البارودي بعيد ميلادها ..صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة منة فضالي ، صديقتها الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها، الموافق اليوم 6 أكتوبر. ونشرت فضالي صورة مجمعة في إطار واحد، عبر خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وعلقت عليها :" كل سنة وأنتي طيبة يا ريكا". وانتهى مؤخرا عرض مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

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