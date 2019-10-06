سارة نخلة تنشر البوستر الرسمي من حدوتة " كله بالحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية سارة نخلة البوستر الرسمي لحدوتة " كله بالحب"، ضمن مسلسل " نصيبي وقسمتك3"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت نخلة على البوستر:" البوستر الرسمي لحدوتة كله بالحب، النهاردة الساعة التاسعة بتوقيت مصر، على شاشة "MBC". حكاية "كله بالحب" بطولة سارة نخلة، شريف سلامة، إيمان العاصي، أيمن عزب، هاجر أحمد، تأليف عمرو ياسين.

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