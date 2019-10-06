تراند اليوم : إجبار طالبتين على تصوير مشاهد جنسية داخل مدرسة...

وادعت الطالبتان في دعواهما أنه تم إجبارهن على تمثيل أدوار جنسية داخل المدرسة.
وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ستار فإن الممثل جيمس فرانكو أجبر طالبتين على تصوير مشاهد جنسية فاضحة متجاوزا المعايير المتفق عليها في الصناعة السينمائية.
وفي التفاصيل أيضا أنه قام بإجبار الطالبتين على تصوير تلك المشاهد مقابل الحصول على أدوار في فيلمه الجديد.
وكانت الفتيات قد طالبت بتعويضات مالية لم يتم تحديد قيمتها إلى الآن، وذلك تعويضا عن الاستغلال الجنسي.
بينما نفى النجم جيمس فرانكو، الاتهامات الموجهة إليه ، حيث أكد محاميه أنه سيكشف زيف ادعاءات الطالبتين وستتم مطالبتهما بتعويض كبير ضد اتهاماتهما الباطلة، بحسب وصفه.