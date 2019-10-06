عبدالفتاح الجريني يحيي ميلاد انتصارات أكتوبر

أحيا الفنان عبد الفتاح الجريني ميلاد انتصارت حرب أكتوبر المجيد ، على حسابه الرسمي للتواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، قائلًا: "كل عام ومصر الحبيبة بألف خير .. ربي يحفظ مصر وأهلها". ، قائلًا: "كل عام ومصر الحبيبة بألف خير .. ربي يحفظ مصر وأهلها". يذكر أن الفنان عبد الفتاح الجريني طرح سابقًا كليب بعنوان "جبرفان" ، وكسر الكليب حاجز الـ 167 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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