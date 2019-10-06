نشر الفنان محمد إمام صورة يحتفل بها بنصر أكتوبر المجيد، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر".
وأعرب إمام عن فخره بالجيش المصري قائلًا: "كل عام والشعب المصري وبلدنا العظيم بخير.. بمناسبة نصر أكتوبر المجيد".
يذكر أن آخر عمل درامي للنجم محمد إمام هو مسلسل هوجان الذى تم طرحه فى الموسم الرمضانى السابق.
الشهرة ل بلال صالح العناني و الذي قام بأدائه محمد عادل امام حيث يعيش مع بهلول الحمش في مولد السيد البدوي كبطل خارق يظهر عبدالرحيم الورداني، وهو رجل صعيدي يتاجر في الاثار الفرعونية في السوق السوداء و يطالب بهلول الحمش بالأموال التي استولي عليها من الوردانية فيحدث شجار و يتسبب هوجان في مقتل عبدالرحيم الورداني وهو من تأليف محمد صلاح عزب و إخراج شرين عادل
تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة “هوجان” في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع. هوجان هو اسم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. احتفال محمد إمام بنصر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.