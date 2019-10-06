صور.. رزان مغربي تخطف الأنظار بإطلالة إنجليزية كلاسيكية

خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار بأحدث إطلالاتها، حيث نشرت صور أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت رزان من خلالها بإطلالة إنجليزية كلاسكية، مرتدية فستان باللون الأخضر الفاتح، وقبعة، ونظارة شمس كلاسكية سوداء.
يذكر أن الفنانة رزان مغربي شاكرت سابقًا في مسلسل بعنوان "رسايل"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، سليمان عيد،
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