خالد الصاوي يحتفل بنصر أكتوبر بصورة نادرة لقادة الجيش المصري

نشر النجم خالد الصاوي صورة نادرة لقادة الجيش المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر من خلال الصورة بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، و الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعض قادات القوات المسلحة المصرية.
وأعرب خالد الصاوي عن فخره بانتصار حرب أكتوبر قائلًا: "قادة جيش مصر المنتصر ولن ننسى كل جندي
يذكر أن الفنان خالد الصاوي شارك سابقًا في بطولة فيلم "جمال عبد الناصر"، وهو من إخراجأنور القوادري، وبطولة كل من هشام سليم، باسم رجب، عمرو عبد الجليل، طلعت زين، أمل إبراهيم، عبلة كامل، رياض الخولي، جميل راتب، خالد صالح، غادة عبد الرازق، سامي مغاوري، محمود عبد الغفار، كيت هاردي، كريم عادل، بريان جونز، الويز قوادري، عزت بدران، جون اتيربوري، بيتر بيريل، ألفريد كمال، عبد الجواد متولي، أيمن أبو زيد، أنتونري هوليس، خالد طلعت، محمد توفيق، محمد أشرف، وليد قوتلي، نضال سليمان.
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