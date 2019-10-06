خالد الصاوي يحتفل بنصر أكتوبر بصورة نادرة لقادة الجيش المصري

نشر النجم خالد الصاوي صورة نادرة لقادة الجيش المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر من خلال الصورة بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، و الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعض قادات القوات المسلحة المصرية.

وأعرب خالد الصاوي عن فخره بانتصار حرب أكتوبر قائلًا: "قادة جيش مصر المنتصر ولن ننسى كل جندي

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وشهيد اعاد أرض مصر إلى أهلها حمى الله جيش مصر وأرضها وشعبها.. كل عام ومصر دائما بألف خير..واتفرجوا على فيلم الممر الليلة ١٠ مساءا على قناة onE عشان ولادكم يعرفوا تاريخهم العظيم".

يذكر أن الفنان خالد الصاوي شارك سابقًا في بطولة فيلم "جمال عبد الناصر"، وهو من إخراج

أنور القوادري، وبطولة كل من هشام سليم، باسم رجب، عمرو عبد الجليل، طلعت زين، أمل إبراهيم، عبلة كامل، رياض الخولي، جميل راتب، خالد صالح، غادة عبد الرازق، سامي مغاوري، محمود عبد الغفار، كيت هاردي، كريم عادل، بريان جونز، الويز قوادري، عزت بدران، جون اتيربوري، بيتر بيريل، ألفريد كمال، عبد الجواد متولي، أيمن أبو زيد، أنتونري هوليس، خالد طلعت، محمد توفيق، محمد أشرف، وليد قوتلي، نضال سليمان.