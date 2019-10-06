احتفل الفنان أحمد خالد صالح بانتصارات حرب السادس من أكتوبر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ووجه أحمد صالح رسالة إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، قائلًا: "من أكتر اللحظات الي كنت فخور بيها، كانت وقفتي مع الرجالة وحوش Advertisements مصر علي نفس الأرض وانبساطهم بأننا بنمثلهم وبنعمل حاجة عنهم. حفظ الله مصر وشعبها..٦ أكتوبر كل سنة وإحنا طيبين رحم الله شهداء الوطن أجمعين". مصر علي نفس الأرض وانبساطهم بأننا بنمثلهم وبنعمل حاجة عنهم. حفظ الله مصر وشعبها..٦ أكتوبر كل سنة وإحنا طيبين رحم الله شهداء الوطن أجمعين". يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "أبو جبل"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد صالح، وبطولة كل من مصطفى شعبان، حسن حسني، محمود البزاوي، خالد كمال، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مريم حسن. في بطولة مسلسل "أبو جبل"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد صالح، وبطولة كل من مصطفى شعبان، حسن حسني، محمود البزاوي، خالد كمال، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مريم حسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد خالد صالح يحتفل بانتصارات 6 أكتوبر على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.